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В Германии договорились поставить Украине тяжелое вооружение

Правящая коалиция Германии «Светофор» согласилась поставить тяжелые вооружения на Украину
Маркус Фабер

Маркус Фабер. Фото: Globallookpress

Правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине, заявил эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в Twitter.

«Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров», — написал он.

11 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что страны Евросоюза активизируют поставки оружия Украине. При этом она выразила мнение, что безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Кроме того, Бербок призвала международное сообщество оставить отговорки и поставить Киеву тяжелое вооружение.

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Алина Гончарова
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