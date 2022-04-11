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Германия призвала поставить Украине тяжелое вооружение

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о необходимости поставить тяжелое вооружение Украине
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Xander Heinl / Globallookpress.com

Украине необходимо поставить тяжелое вооружение. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Бербок призвала международное сообщество оставить отговорки и выполнить передачу Киеву тяжелого оружия. «Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться (...) Вместе с европейскими партнерами мы предоставляем дальнейшие миллионы», — заявила глава МИД Германии.

Также она сообщила, что страны ЕС будут постепенно отказываться от импорта ископаемого топлива из России. Министр не уточнила, как будет происходить отказ от российских нефти, каменного угля, торфа и других видов горючего.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскрыл, что главы стран-членов Евросоюза предполагают военное разрешение конфликта на Украине, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Он объявил, что намерен собрать встречу министров иностранных дел стран союза для обсуждения вопроса дополнительной военной помощи Украине.

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Николай Чигасов
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