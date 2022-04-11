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Боррель подтвердил желание ЕС «выиграть войну на поле боя»

Глава евродипломатии Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине нужно военным путем

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Главы стран-членов Евросоюза полагают, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, цитату приводит ТАСС.

«Войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», — подчеркнул он.

Глава евродипломатии уже желал Киеву выиграть конфликт военным путем после того, как посетил Киев в начале апреля 2022 года. В ходе поездки он также заявил о возобновлении работы представительства ЕС в украинской столице.

В Европе Боррель намерен собрать встречу министров иностранных дел стран союза для обсуждения вопроса дополнительной военной помощи Украине.

Виктория Кондратьева
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