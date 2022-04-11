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Глава МИД Германии пообещала отказаться от ископаемых видов топлива из России

Глава МИД ФРГ заявила о постепенном отказе ЕС от импорта ископаемого топлива из России

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны ЕС будут постепенно отказываться от импорта ископаемого топлива из России. Цитату приводит Reuters.

Министр не уточнила, как будет происходить отказ от российских нефти, каменного угля, торфа и других видов горючего.

На прошлой неделе ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России. В новый перечень ограничений попали, в частности, концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги. Новый блок ограничений в том числе включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Елизавета Наумова
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