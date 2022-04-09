Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России

Пятый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

Европейский Союз (ЕС) опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу, пишет РИА Новости.

В новый перечень ограничений ЕС попали, в частности, концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги.

Кроме того, в списке оказались руководители некоторых российских СМИ, в частности гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.

Лицам, попавшим в перечень ограничений, запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза. Всего в нем значатся 217 физлиц и 18 организаций.

217 физлиц попали в новый пакет санкций ЕС

Кроме того, Евросоюз расширил санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».

Новый блок ограничений в том числе включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Евросоюз также запретил любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Исключения предоставляются для ряда фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Заблокированные активы

8 апреля стало известно, что ЕС заморозил российские и белорусские активы лиц и организаций, которые попали под санкции. В результате, сумма заблокированных активов составила почти 30 миллиардов евро.

Более половины государств-членов ЕС сообщили в Еврокомиссию о мерах по замораживанию активов. Они информировали о заморозке активов стоимостью в 29,5 миллиарда евро пресс-релиз Еврокомиссии

При этом указывается, что в эту сумму входят вертолеты, недвижимость и предметы искусства на сумму 6,7 миллиарда евро. Кроме того, были заблокированы соответствующие трансакции на сумму в 196 миллиардов евро.

Приближающийся лимит

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя очередные ограничения ЕС, заявил, что Европа близка к лимиту по вводу новых санкций против России.

Несмотря на то что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции, во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику Владимир Чижов постоянный представитель России при Евросоюзе

По его мнению, запрет Европы на ударит по ее экономике. Чижов отметил, что поставки угля, в отличие от газа, легко перенаправить в другое направление. «Покупателей российского угля, несмотря на все стенания на экологические темы, — их в мире достаточно много», — рассказал постпред.