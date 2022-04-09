Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России

Пятый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу

Фото: Pixabay

Европейский Союз (ЕС) опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу, пишет РИА Новости.

В новый перечень ограничений ЕС попали, в частности, концерн «Калашников», официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а также Олег Дерипаска, Борис и Игорь Ротенберги.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля

Кроме того, в списке оказались руководители некоторых российских СМИ, в частности гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.

Лицам, попавшим в перечень ограничений, запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории союза. Всего в нем значатся 217 физлиц и 18 организаций.

217физлиц

попали в новый пакет санкций ЕС

Кроме того, Евросоюз расширил санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».

Новый блок ограничений в том числе включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Материалы по теме:
«Ценники меняли по нескольку раз в день» Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
«Ценники меняли по нескольку раз в день»Как Югославия четыре года выживала под жесточайшими санкциями западных стран
25 марта
Сорняк стратегического назначения. Дефицит бумаги предложили побороть за счет борщевика. Насколько реалистична эта идея?
Сорняк стратегического назначения.Дефицит бумаги предложили побороть за счет борщевика. Насколько реалистична эта идея?
7 апреля

Евросоюз также запретил любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Исключения предоставляются для ряда фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Заблокированные активы

8 апреля стало известно, что ЕС заморозил российские и белорусские активы лиц и организаций, которые попали под санкции. В результате, сумма заблокированных активов составила почти 30 миллиардов евро.

Более половины государств-членов ЕС сообщили в Еврокомиссию о мерах по замораживанию активов. Они информировали о заморозке активов стоимостью в 29,5 миллиарда евро

пресс-релиз Еврокомиссии

При этом указывается, что в эту сумму входят вертолеты, недвижимость и предметы искусства на сумму 6,7 миллиарда евро. Кроме того, были заблокированы соответствующие трансакции на сумму в 196 миллиардов евро.

Приближающийся лимит

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя очередные ограничения ЕС, заявил, что Европа близка к лимиту по вводу новых санкций против России.

Несмотря на то что они продолжают хорохориться, говорят, что калечащие санкции, во-первых, они больше самих себя калечат уже теперь, нежели Россию и российскую экономику

Владимир Чижовпостоянный представитель России при Евросоюзе

По его мнению, запрет Европы на ударит по ее экономике. Чижов отметил, что поставки угля, в отличие от газа, легко перенаправить в другое направление. «Покупателей российского угля, несмотря на все стенания на экологические темы, — их в мире достаточно много», — рассказал постпред.

Специальная операция России

Новые санкции в отношении России были введения после объявления 24 февраля о начале специальной операции в Донбассе. Под ограничительные меры попали высокопоставленные российские чиновники, бизнесмены, артисты, журналисты, а также крупные компании и банки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России
Гинцбург заверил в эффективности «Спутника V» против штамма XE
Россия открыла сухопутную границу с Китаем
В России оценили последствия от эмбарго на импорт угля
Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов
Пентагон заявил о стремлении избежать эскалации с Россией при поддержке Украины
Экс-президент Боливии обвинил США в лицемерии из-за исключения России из СПЧ ООН
В США прокомментировали передачу разведданных Украине
Минобороны России заявило об обстреливаемых боевиками мирных жителях в Харькове
В Пентагоне рассказали о мечте увидеть поражение российской армии на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.