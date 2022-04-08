Власти ЕС заморозили российские и белорусские активы почти на 30 миллиардов евро

Сумма заблокированных Евросоюзом российских и белорусских активов составила 29,5 млрд евро

Европейский союз (ЕС) заморозил российские и белорусские активы лиц и организаций, которые были внесены в санкционные списки. Сумма заблокированных властями ЕС активов составила почти 30 миллиардов евро. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает «Интерфакс».

«Более половины государств-членов ЕС сообщили в Еврокомиссию о мерах по замораживанию активов. Они информировали о заморозке активов стоимостью в 29,5 миллиарда евро», — сообщается в документе.

При этом отмечается, что указанная сумма включает в себя яхты, вертолеты, недвижимость и предметы искусства на сумму 6,7 миллиарда евро. Также, согласно пресс-релизу, были заблокированы соответствующие трансакции на сумму в 196 миллиардов евро.

Ранее Европейский союз полностью заморозил активы четырех «ключевых российских банков». Кроме того, полностью запрещены трансакции этих кредитных учреждений. Их названия пока не опубликованы, однако известно, что ранее организации уже были отключены от SWIFT.

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении России, связанный с продолжающейся операцией на Украине. Речь идет как о широких экономических, так и об индивидуальных ограничениях — в отношении чиновников и бизнесменов.

8 апреля Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, который включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России. Корме широких экономических ограничений, пакет санкций включил и индивидуальные — в отношении чиновников и бизнесменов.