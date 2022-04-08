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Европа объявила о заморозке активов ключевых российских банков

Евросоюз объявил о полной заморозке активов четырех ключевых российских банков

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Европейский союз полностью заморозил активы четырех «ключевых российских банков», объявил Совет ЕС. Кроме того, полностью запрещены трансакции этих кредитных учреждений, названия пока не опубликованы.

В сообщении говорится, что у банков, столкнувшиеся с ограничениями, почти четверть доли на российском рынке. Речь об организациях, которые уже были отключены от SWIFT, теперь же их «полностью отрежут от рынков Евросоюза».

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении России, связанный с продолжающейся операцией на Украине. Речь идет и о широких экономических, и индивидуальных ограничениях — в отношении чиновников и бизнесменов. Под запретом оказался импорт удобрений и древесины из России.

Также под ограничения попали цемент, морепродукты и алкогольные напитки. Кроме того, наложен запрет на экспорт в Россию топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров и новейших полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, машиностроительного и транспортного оборудования.

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Платон Щукин
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