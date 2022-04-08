Европа объявила о заморозке активов ключевых российских банков

Евросоюз объявил о полной заморозке активов четырех ключевых российских банков

Европейский союз полностью заморозил активы четырех «ключевых российских банков», объявил Совет ЕС. Кроме того, полностью запрещены трансакции этих кредитных учреждений, названия пока не опубликованы.

В сообщении говорится, что у банков, столкнувшиеся с ограничениями, почти четверть доли на российском рынке. Речь об организациях, которые уже были отключены от SWIFT, теперь же их «полностью отрежут от рынков Евросоюза».

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении России, связанный с продолжающейся операцией на Украине. Речь идет и о широких экономических, и индивидуальных ограничениях — в отношении чиновников и бизнесменов. Под запретом оказался импорт удобрений и древесины из России.

Также под ограничения попали цемент, морепродукты и алкогольные напитки. Кроме того, наложен запрет на экспорт в Россию топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров и новейших полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, машиностроительного и транспортного оборудования.