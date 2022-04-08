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Европа запретила импорт российских удобрений и древесины

ЕС ввел запрет на импорт удобрений и леса из России в рамках санкций

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Власти Евросоюза ввели запрет на импорт удобрений и древесины из России в рамках пятого пакета санкций из-за событий на Украине, сообщается на сайте Евросовета.

Также под импортные ограничения попали цемент, морепродукты и алкогольные напитки. Кроме того, наложен запрет на экспорт в Россию топлива для реактивных двигателей, квантовых компьютеров и новейших полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, машиностроительного и транспортного оборудования.

По подсчетам руководства ЕС, ограничения затронут поставки из России в Европу на общую сумму в 5,5 миллиардов евро и на 10 миллиардов евро в обратном направлении.

Также объявлено о введении дополнительных ограничений в отношении «ключевых российских олигархов и бизнесменов». Российским компаниям запрещается участвовать в госзакупках в странах-членах ЕС, вводится запрет на любое финансирование российских предприятий. Нынешний пакет санкций со стороны ЕС стал пятым с начала военной операции на Украине.

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Платон Щукин
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