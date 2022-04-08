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Евросоюз принял пятый пакет санкций против России

Евросоюз принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине

Фото: Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Европейский союз принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

«Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», — сказано в заявлении.

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Санкции также коснулись банковской сферы, ввоза в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива. Евросовет ввел запрет на импорт в ЕС древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Европейский совет запретил любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Исключения предоставляются для ряда фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Ранее Евросовет решил ввести санкции против компаний, олигархов и бизнесменов, а также высокопоставленных кремлевских чиновников, которые «распространяют дезинформацию» относительно ситуации вокруг Украины.

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Анжелика Бережная
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