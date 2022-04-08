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В новый пакет санкций ЕС против России попали «причастные к операции на Украине»

В пятый пакет санкций ЕС против России попали «причастные к спецоперации на Украине»

Фото: Shutterstock

Совет Европы опубликовал пятый пакет санкций ЕС против России, куда попали физические и юридические лица, «причастные к спецоперации на Украине». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте.

Евросовет решил ввести санкции против компаний, олигархов и бизнесменов, а также высокопоставленных кремлевских чиновников, которые «распространяют дезинформацию» относительно ситуации вокруг Украины.

Кроме того, в новый пакет санкций вошел запрет на заход российских судов в европейские порты, эмбарго на поставки российского угля (вступит в силу в августе), полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и ограничения на деятельность автотранспортных предприятий. Кроме того, расширяются экспортные и импортные ограничения.

Елизавета Наумова
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