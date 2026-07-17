Миршаймер: ВСУ терпят поражение, но Киев не стремится заключить мир с Россией

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала рассказал об отчаянном положении украинской армии. По его словам, ВСУ терпят поражение, но Киев не стремится заключить мир с Россией.

«Если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя — а я думаю, это имеет главное значение, — то увидите, что русские побеждают. Они отбрасывают украинцев», — заявил западный эксперт.

Он отметил, что Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство, лишившееся значительной части территорий. При этом Киев уже упустил шанс на заключение мира на наилучших в сложившейся ситуации условиях.

По словам профессора, украинцам следовало бы признать себя нейтральным государством, заключить мирное соглашение и начать налаживать отношения с Россией. Таким образом страна могла бы минимизировать потери, однако конфликт развивается в ином направлении.

Ранее Миршаймер уже отмечал, что в интересах украинцев как можно быстрее заключить мир с Россией, так как для них нет никакого смысла продолжать конфликт. По его мнению, сейчас украинцам нужно заключить наиболее выгодную сделку.

