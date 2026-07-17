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07:07, 17 июля 2026Бывший СССР

Азаров заявил о недопустимости наращивания производства дронов на Украине

Азаров заявил о недопустимости наращивания потенциала Украины в сфере БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Азаров

Николай Азаров. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о недопустимости реализации планов Украины по наращиванию производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС.

Он указал на планы президента Украины Владимира Зеленского произвести с западными партнерами в следующем году 10 миллионов дронов.

«Если это не блеф, это очень серьезная угроза. Если какие-то меры будут приниматься, они, безусловно, должны привести к тому, чтобы от этих 10 миллионов ничего не осталось», — подчеркнул бывший премьер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина производит 10 миллионов беспилотников в год.

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