Азаров заявил о недопустимости наращивания производства дронов на Украине

Азаров заявил о недопустимости наращивания потенциала Украины в сфере БПЛА

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о недопустимости реализации планов Украины по наращиванию производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС.

Он указал на планы президента Украины Владимира Зеленского произвести с западными партнерами в следующем году 10 миллионов дронов.

«Если это не блеф, это очень серьезная угроза. Если какие-то меры будут приниматься, они, безусловно, должны привести к тому, чтобы от этих 10 миллионов ничего не осталось», — подчеркнул бывший премьер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина производит 10 миллионов беспилотников в год.