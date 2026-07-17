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07:30, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Женщина с редким психозом рассказала о любимой галлюцинации

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником IDontMeanToBeABitch рассказала об особенностях жизни с редкой формой психоза. В моменты обострений 46-летняя женщина погружается в галлюцинации о новой реальности, накладывающейся на окружающий ее мир.

«Когда мне говорят, что я галлюцинирую, мне всегда кажется, что это какой-то тест, и его необходимо пройти, чтобы меня приняли в некое высшее измерение. Как если бы я должна была доказать веру в изменившуюся реальность», — рассказала женщина.

Она уточнила, что большая часть таких накладывающихся миров достаточно приятна — галлюцинации носят фантастический характер, но практически никогда не становятся кошмарами. Благодаря этому она переживает периоды обострений относительно легко и без последствий, хотя ее и приходится госпитализировать.

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«Самая необычная галлюцинация? Я представляла, что мой муж владеет настоящим Диснейлендом, но в другом измерении. А тот, что был рядом со мной в реальном мире, то появлялся, то исчезал, потому что боролся за господство с Уолтом Диснеем. Любимая же галлюцинация — про то, что мой муж — божество из другого измерения, а я — его жрица, собирающая последователей в этом измерении», — рассказала автор.

Она добавила, что первым признаком надвигающегося ухудшения становится бессонница — женщина не может уснуть в течение суток. После этого у нее появляется гул в голове и постепенно нарастающее легкое покалывание за глазами.

«Потом мне внезапно приходит в голову какая-нибудь случайная мысль, например "небо сделано из спагетти". И тогда я смотрю вверх, ожидая увидеть там настоящие спагетти. На самом деле я их не вижу, но на секунду искренне в это верю. И вот тут я понимаю, что сейчас все начнется», — заключила она.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о жизни с кумпунофобией — боязнью пуговиц. По словам парня, недуг преследует его с раннего детства и понятным образом влияет на его гардероб.

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