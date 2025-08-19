Интернет и СМИ
02:41, 19 августа 2025

Парень с редкой фобией рассказал о жизни с ней

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Merve Sehirli Nasir / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Jamaicancovfefe рассказал о жизни с кумпунофобией — боязнью пуговиц. По словам парня, недуг преследует его с раннего детства и понятным образом повлиял на его гардероб.

«Я бы описал это как крайнюю степень отвращения и дискомфорта по отношению ко всему, на чем есть пуговицы, — написал автор с редкой фобией. — Поэтому подавляющая часть моей одежды — простые вещи с круглым вырезом для головы — футболки и свитера. Штаны и шорты — либо на эластичной резинке, либо на веревочных завязках».

Он добавил, что чем больше пуговица, тем сильнее дискомфорт, испытываемый им при ее виде. При этом он не пытается ограничивать свое окружение — друзья и близкие могут носить вещи с пуговицами, но он не сможет в этом случае обнимать их или прикасаться к их одежде. Кроме того, он обычно просит «не выставлять пуговицы напоказ».

«Если кто-то начал подносить ко мне пуговицу, то я отреагировал бы так же, как если бы в меня ткнули собачьим дерьмом. Я бы не закричал и не испугался, но точно сказал бы: "Фу"», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о произошедшем с ним эпизоде синдрома Котара. Обладатели этого редкого психического расстройства могут не верить, что они живы и вообще существуют, а также полагать, что они разлагаются или теряют кровь и внутренние органы.

