В России назвали ошибку Зеленского

Небензя: Зеленскому не следовало говорить о переговорах с Россией

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского предложить переговоры через открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

Дипломат подчеркнул, что Зеленскому следовало донести свое жаление дискретно, а не с помощью «мегафонной дипломатии».

Он отметил, что украинскому лидеру стоило отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией до того, как он написал это письмо.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.