Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 8 июня 2026Мир

В России назвали ошибку Зеленского

Небензя: Зеленскому не следовало говорить о переговорах с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Зеленского

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского предложить переговоры через открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

Дипломат подчеркнул, что Зеленскому следовало донести свое жаление дискретно, а не с помощью «мегафонной дипломатии».

Он отметил, что украинскому лидеру стоило отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией до того, как он написал это письмо.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший глава МИД Украины резко высказался об обещаниях «добежать до Кремля»

    Петербурженка перестала выходить на связь после взрыва у вокзала

    «Это редкая эстетика». В соцсетях полюбили, а потом возненавидели нишевых. Кто это такие и почему все их обсуждают?

    Названа цель письма Зеленского Путину

    Медведев сделал заявление о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»

    В России назвали ошибку Зеленского

    Небензя заявил о превращении Украины в расходный материал

    Взрыв произошел у вокзала в Санкт-Петербурге

    В письме Зеленского Путину нашли несоответствие

    На Украине оценили возможный новый отток населения за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok