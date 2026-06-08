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23:34, 8 июня 2026Мир

В письме Зеленского Путину нашли несоответствие

Небензя: Зеленскому стоило отменить указ о запрете на переговоры с РФ до письма Путину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Владимиру Зеленскому следовало отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией до того, как он написал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину. Несоответствие в его действиях обнаружил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Дипломат подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, а не к «имитации переговоров и спектаклям на публику».

Ранее Небензя назвал условие продолжения спецоперации (СВО) на Украине. По его словам, боевые действия буду продолжаться до тех пор, пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса.

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