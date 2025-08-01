Обладатель редкого психического заболевания рассказал о жизни с ним

Пользователь Reddit с ником Mouseyleo рассказал о произошедшем с ним эпизоде синдрома Котара. Обладатели этого редкого психического расстройства могут не верить, что они живы и вообще существуют, а также полагать, что они разлагаются или теряют кровь и внутренние органы.
«У меня это продолжалось несколько часов. Не знаю точно, сколько, так как у меня совершенно сбилось чувство времени. Я был на 100 процентов уверен, что меня не существует. Я был не способен мыслить логически. Когда я нахожусь в психозе, у меня нет возможности оценить степень логичности мысли, поэтому она может перерасти в полноценный бред», — написал автор.
Он уточнил, что основное его заболевание — биполярное расстройство, на фоне которого и произошел эпизод синдрома Котара. Вернуться в нормальное состояние ему удалось только после приема антипсихотиков. До этого он «находился в бреду» и «мысленно барахтался». Госпитализация потребовалась из-за того, что уверенный в собственной кончине автор постоянно вставал, а затем падал на пол, причиняя себе боль.
«Если кто-то решит назвать этот опыт духовным, то я бы не спешил. Это было невероятно мучительно, я много плакал», — заключил Mouseyleo.
Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как справляется со своей болезнью — дерматофагией, возникшей на фоне обсессивно-компульсивного расстройства. По ее словам, она неоднократно сдирала собственную кожу с рук, ног и лица.