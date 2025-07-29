Поедающая себя живьем девушка рассказала о жизни с болезнью

Пользовательница Reddit с ником Grassiy_Onion рассказала о том, как справляется со своей болезнью — дерматофагией, возникшей на фоне обсессивно-компульсивного расстройства. По ее словам, она неоднократно сдирала собственную кожу с рук, ног и лица.

«Однажды я срезала всю кожу с ладони и съела ее. Это произошло, когда мне было 13 лет, после чего меня отправили на некоторое время в психиатрическую клинику. Однажды я съела половину губы, шрам от этого виден до сих пор. Какая кожа на вкус? Безвкусная. Ощущение, будто жуешь очень мягкую резину», — написала автор.

Она отметила, что расстройство развивалось с ранних лет ее жизни. Поначалу она просто обгрызала ногти, но постепенно перешла на кожу, после чего это стало навязчивой идеей. Она добавила, что проходит терапию, но полностью отказаться от этой привычки оказалась не в состоянии. Тем не менее ей удалось в некоторых случаях научиться справляться с ней.

«Я делаю это каждый день, а то и два раза, но раньше это могло происходить до четырех раз в день. Как проходит такой "прием пищи"? Я просто отрываю кусочек кожи, жую его примерно минуты, после чего отрываю следующий. Это примерно как очень сильно хотеть в туалет и понимать, что если не сходить, то случится что-то плохое. Мне приходится есть кожу, иначе начнется сильнейший приступ паники», — раскрыла детали Grassiy_Onion.

Она успокоила других пользователей, подчеркнув, что не хочет есть собственную плоть, а также не засматривается на кожу других людей.

Ранее пользователи Reddit, у которых диагностировали депрессию, рассказали о том, какие слова об их болезни наиболее неуместны. Больше всего их обижает, когда остальные люди пытаются сравнивать их с теми, у кого есть другие заболевания.