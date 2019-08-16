Люди с психическими расстройствами поведали о заблуждениях насчет своих болезней

Страдающие депрессией люди рассказали о том, какие слова об их болезни наиболее неуместны. Своими мыслями на эту тему они поделились в треде на Reddit, набравшем около 10 тысяч комментариев.

Больше всего пользователей обижало то, что остальные пытаются сравнивать их с другими, таким образом лишь увеличивая у них чувство вины. «В твоей жизни все прекрасно. Тебе нужно быть благодарным за то, что имеешь, и стараться быть более позитивным», — привел пример Fake_DM. «По крайней мере, у тебя нет рака», — процитировал фразу других Poochkin.

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Кроме того, людям с депрессией не нравится, когда им предлагают варианты решения их проблемы, которые не работают. «"Да это все в твоей голове". Черт возьми, да я не думаю, что меня атакует монстр депрессии. Но как мне выкинуть ее из своей головы?», — задавался вопросом Mizamagician. Юзеры также писали, что часто не могут просто встать и начать делать работу по дому, как предлагают им окружающие.

Midnightblue33 рассказал о том, что однажды психиатр сказал ему: «Ты улыбаешься и разговариваешь, не такая уж сильная у тебя и депрессия». Комментаторы отметили, что депрессию далеко не всегда можно определить по внешнему виду человека.

HagithaChristie69 поделилась чьим-то советом поговорить со своей семьей вместо того, чтобы платить за прием специалиста. Однако девушка отметила, что ее семья расскажет обо всем остальным, поэтому она предпочитает пойти к психиатру.

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