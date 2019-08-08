В сети перечислили самые раздражающие отцовские шутки

Пользователи Reddit обсудили излюбленные шутки своих отцов. Тред запустил юзер под ником GrotiusandPufendorf, он набрал более 30 тысяч лайков и 6,6 тысяч комментариев за несколько часов.

Выяснилось, что отцы большинства комментаторов предпочитают каламбуры и известные анекдоты. Каждый из них выбирал свою «главную» шутку и использовал ее при удобном случае. К примеру, родитель одного из пользователей постоянно напоминает родственникам, что носить очки во время игры в футбол нельзя, потому что это контактный вид спорта. Он считает, что его шутка уместна при любом удобном случае.

Также достаточно распространенными оказались шутки, связанные с едой. Один из комментаторов рассказал, что уже много лет его отец сообщает, что ему в печенье с предсказанием попалась записка с просьбой о помощи. «Каждый раз, когда мой папа открывает печенье с предсказаниями, он смотрит с горечью и говорит: "Помогите! Меня держат в плену на фабрике печенья с предсказаниями!" Мы должны помочь этому человеку», — поделился он. Оказалось, никому из родственников никогда не нравилась эта шутка, но отец исправно повторял ее в течение 30 лет. Сейчас он продолжает шутить так при внуках.

«Почему у кладбищ есть ворота? Потому что люди очень хотят попасть внутрь. Мой папа всегда говорил об этом, проходя мимо кладбища», — пожаловался на родителя пользователь Vlaed. Другой комментатор поддержал его нелюбовь к шуткам о погостах, заметив, что его отец постоянно называет их «мертвыми точками» города, в котором он в данный момент находится.

Большинство пользователей заявили, что никогда не были в восторге от чувства юмора своих отцов, однако тех это не смущало. Ранее родители, пользующиеся Reddit, поведали о главных секретах своих детей. Многие школьники тайком поедали припасы.

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