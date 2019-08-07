В сети раскрыли обманные приемы для создания популярных фото в Instagram

Пользователь Reddit под ником QuirkyWolfie разоблачил свою сестру, которая, по его словам, вместо занятий спортом делает фотографии в Instagram. Его публикация заставила многочисленных комментаторов вспомнить, как они встречали в своей жизни людей, одержимых социальными сетями.

По словам автора треда, его родственница соврала, что собирается на тренировку, однако в итоге заменила ее на фотосессию в спортивной одежде на заднем дворе. Публикация с разоблачением набрала 64 тысячи лайков за несколько часов.

Комментатор под ником VerySuperGenius рассказал, что наблюдал в Национальном парке Зайон Instagram-блогершу, которая делала фотосессию в различных образах, чтобы позднее создать у подписчиков видимость того, что она много путешествует.

Пользователь oldpuzzle поведал, что во время поездки в Таиланд встретил компанию, которая принесла несколько комплектов нарядов на высокую гору. «Когда их видишь в реальной жизни, они просто выглядят глупо, позируя среди обычных туристов, но в конце концов они сами получают эти причудливые фотографии и размещают их в интернете», — заключил он.

Юзер pingu805 заявил, что на фестивале в Норвегии встретил целую очередь из блогеров. По его словам, многие девушки вставали на скалу над фьордом, изображая, что они занимаются йогой. «Все выходили и начинали делать движения йоги и притворяться, будто они в середине сеанса, и это их повседневная жизнь, при этом они действительно просто позируют в десяти разных вариантах, в то время как 50 человек позади них закатывают глаза», — поделился комментатор.

Один из пользователей отметил, что встречал блогеров, которые использовали прекраснейшие пейзажи и исторические достопримечательности лишь для того, чтобы сфотографироваться на их фоне. По его словам, красоты природы и ценность архитектуры таких людей совершенно не интересует, так как им важнее продемонстрировать свое тело и модную одежду. Большинство комментаторов согласились с ним и подтвердили его правоту.

Ранее американская блогерша Хезер Кент (Heather Kent) подверглась критике за то, что покормила грудью своего ребенка во время стрима на Twitch.

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