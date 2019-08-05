Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США

Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада. Об этом одним из первых рассказал пользователь Reddit с ником DylanTaterTot.

«Это событие было удалено Facebook, так как оно противоречит правилам нашего сообщества», — говорилось в сообщении, отправленном создателю группы, скриншот которого привел пользователь. В настоящий момент страница события недоступна.

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Пользователи в комментариях к посту на Reddit недоумевают, о каких правилах идет речь в сообщении, и возмущаются решением соцсети. Некоторые предполагают, что причиной блокировки стало то, что участники группы заявляли о своих намерениях ворваться на военную базу, что противоречит закону страны.

Многие юзеры настроены оптимистично. «Они нас не остановят так легко», — написал один из пользователей. «От этого нам только больше хочется осуществить свой план», — соглашался с ним другой.

Мероприятие под названием «Штурм "Зоны 51"» было создано в середине июля 2019 года и было назначено на 20 сентября. Желание найти на территории базы инопланетян изъявили сотни тысяч пользователей.

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