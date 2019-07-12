Полмиллиона человек решили штурмовать военную базу США в поисках инопланетян

Почти полмиллиона пользователей Facebook изъявили желание ворваться на территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада и найти там инопланетян. Все они отметились в соответствующей шуточной группе мероприятия. Еще 450 тысяч человек подписались на обновления сообщества.

Мероприятие, датированное 20 сентября, названо «Штурм "Зона 51". Они не смогут нас всех остановить». Согласно его описанию, пользователям предлагают встретиться в туристическом центре неподалеку от базы и зайти на объект. «Если мы побежим, то сможем двигаться быстрее их пуль. Давайте посмотрим на пришельцев», — призвали организаторы.

Многие пользователи разработали собственные планы захвата и создали сотни мемов на эту тему. К примеру, один из них предложил раздразнить «сопротивление», бросая в них камешки. «Мы не хотим причинять им боль, мы просто хотим их достаточно раздразнить», — заметил он.

Некоторые комментаторы, не поняв сарказма, предположили, что всех посетителей базы расстреляют на месте.«Ты не можешь бежать быстрее пуль, чего бы тебе ни говорили идиоты из Facebook», — заявил скептически настроенный юзер Мустанг Грегг (Mustang Gregg). «Попробуйте провести исследование, прежде чем отправлять такой идиотский комментарий», — ответил ему один из участников сообщества, сославшись на события, изображенные в фантастическом сериале.

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