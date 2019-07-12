Девушка продала в сети свои грязные носки и обрела славу

Жительница Лондона по имени Ханна Кейн (Hannah Kane) продала через социальную сеть Facebook свои грязные носки. Свою историю она описала на портале MyLondon.

По словам британки, идея пришла ей в голову вечером 10 июля после окончания рабочего дня и спортивной тренировки. Решив немного заработать, она сфотографировала надетые на нее носки в разных ракурсах и опубликовала снимки в группах разных районов Лондона. Цена лота составила пять фунтов стерлингов (почти 400 рублей).

Кейн призналась, что объявление вызвало переполох в соцсетях. «Многие люди думали, что меня взломали, другие угрожали сообщить об этом моей маме, в то время как некоторым было искренне любопытно, ответит ли мне кто-нибудь на мое предложение, и если да, то что это будет за человек», — поделилась она.

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В течение 15 минут Кейн получила пять сообщений от потенциальных покупателей. По ее словам, все они были вежливы и обходительны, объясняя, что имеют фетиши. Однако они просили не только носки, но и ее чулки, обувь и нижнее белье.

Через несколько часов общения женщина задалась вопросом, стоило ли ей проводить подобный эксперимент. Она устала отвечать на десятки сообщений, но в итоге согласилась на предложение некоего Джона, который готов был заплатить ей 10 фунтов за две пары ношеных носков. Она получила оплату и отправила «товар» в район Бромли.

По словам Кейн, пока она не будет повторять свой эксперимент, так как ей нужно время на «восстановление».

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