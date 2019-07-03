Артемий Лебедев за 100 тысяч рублей продал прямоугольник в качестве логотипа

«Студия Артемия Лебедева» изготовила фирменный стиль для компании «Аква-лайк», продающей очищенную водопроводную воду. В качестве логотипа дизайнеры предложили компании использовать белый прямоугольник. Работа опубликована на сайте дизайн-бюро.

На создание логотипа для «Аква-лайк» ушло четыре дня. Стоимость работы оценили в 100 тысяч рублей. Такая фиксированная сумма установлена по программе «Экспресс-дизайн». «Логотип очищен до предела, в логотипе — только чистота!» — указала студия, представляя работу.

На сайте также показаны другие версии логотипа, которые предшествовали финальному варианту. Они были не такими минималистичными по исполнению.

Некоторые пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на такое решение студии. Белый цвет и простая геометрическая форма стали поводом для шуток о незаметности логотипа и его схожести с обычным листом бумаги.

В июне 2018 года новый логотип от студии Артемия Лебедева вызвал бурную негативную реакцию у пользователей соцсетей. Тогда дизайнеры создали логотип для минской булочной с простым названием «Булочная». Авторы взяли за основу картинки батон белого хлеба.

Лебедев основал арт-студию в 1995 году. Ее не раз обвиняли в плагиате. Дизайнеру также принадлежит один из самых популярных блогов в ЖЖ. Его заявления в блоге неоднократно становились поводами для судов.

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