Студию Лебедева обвинили в попытке продать чужой логотип

Московский разработчик Кирилл Артеменко пожаловался на неудачное сотрудничество со «Студией Артемия Лебедева», в которой заказывал логотип. По словам заказчика, компания выдала за творение своего дизайнера чужой логотип. Суть противоречий разработчик изложил в своем блоге.

По словам Артеменко, логотип понадобился ему для готовящегося к запуску сервиса знакомств Plus. Изображение планировали использовать в приложениях и интерфейсах, поэтому дизайнеров попросили придумать не просто интересный шрифт, а «оригинальный и узнаваемый графический образ».

Счет оплатили в конце октября, ответ от студии поступил спустя два месяца. Артеменко прислали ссылку для скачивания дизайнерского логотипа и пожелание «расти, богатеть и приходить за новым дизайном». По словам руководителя проекта, лого от студии Лебедева — почти полная калька логотипа зарубежного агентства Creative Plus, которое находится на первой странице в поиске Google по запросу creative plus logo.

В самой студии недовольному клиенту посоветовали написать письмо на официальную почту. Артеменко последовал инструкции, но на претензию ему ничего не ответили. «Итог: выброшена куча денег, два месяца ожидания. Имеем скопированный левой ногой (не ассоциирующийся со знакомствами) логотип и полный игнор со стороны студии», — резюмировал автор поста.

В комментариях к посту Артеменко написали, что не стоило ожидать от студии шедевра, если он заказывал логотип в рамках программы «экспресс-дизайн» — недорогая (по меркам студии) услуга придумана для небольших компаний, которые хотят дизайн от именитой студии, но не имеют достаточно средств. Студия изготавливает логотип за 100 тысяч рублей, при этом заказчик не может обсуждать с дизайнером правки.

В конце 2017 года в сети поспорили из-за логотипа, который студия сделала для белорусской бургерной «Джон Федор». В интервью Юрию Дудю Лебедев назвал это лого одной из лучших работ его дизайнеров, однако владелец бургерной отказался его использовать, сочтя примитивным и безвкусным.

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