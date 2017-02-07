Анонимный автор переосмыслил логотипы Playboy, KFC и Starbucks в стиле эмодзи

Логотипы популярных компаний переосмыслили с помощью эмодзи. Свои работы анонимный пользователь опубликовал в Instagram-аккаунте Logoji.

В профиле представлены переделанные логотипы KFC, Playboy, Starbucks, Redbull, Fanta и Ferarri. На момент написания заметки в аккаунте опубликовано всего 26 иллюстраций. «Логотипы и эмодзи. Разве вы могли хотеть большего?», — говорится в описании Logoji.

Для создания каждой картинки неизвестный автор использует оригинальный логотип той или иной компании и смайлик из стандартной раскладки клавиатуры Apple.

Хозяин Logoji не раскрывает своего настоящего имени и происхождения. За две недели существования аккаунта на него подписались более 1,5 тысячи человек.

В середине июля 2016 года петербургский каллиграфист Михаил Левченко создал проект USSR-styled Modern Brands, в рамках которого он переделал логотипы известных брендов в стилистике Советского Союза. Художник продемонстрировал, как выглядели бы во времена СССР товарные знаки таких зарубежных компаний, как Apple, Chanel, Nikon и «Макдоналдс».