Лебедев ответил недовольному его дизайном хозяину бургерной

Дизайнер Артемий Лебедев ответил на критику владельца белорусской бургерной «Джон Федор», который не стал использовать логотип, разработанный его агентством. В своем «Живом журнале» Лебедев рассказал, как компания, бойкотировавшая его дизайн, использовала шум вокруг этой истории для продвижения.

«Вариант владельцу не понравился, а я считаю, что это *** (умопомрачительный) логотип, за ним будущее, и вообще остальные ребята через пару лет всосут. А то, что они сегодня не всасывают, — ну бывает», — написал Лебедев.

Он также обратил внимание, что как только упомянул дизайн бургерной в интервью Юрию Дудю (оно набрало на YouTube почти три миллиона просмотров) как пример хорошей работы своего агентства, заказчик «осознал, что внимание не должно пропасть даром». Сотрудники бургерной распечатали логотип на баннере и вывесили на фасаде с вопросом «Стоит ли нам стать такими?» и двумя пустыми окошками для галочки.

«Вот это суперправильный ход. И народ стал голосовать прямо на баннере!» — похвалил Лебедев владельцев заведения за находку, опубликовав снимок с галочками в обеих графах.

Гомельская бургерная «Джон Федор» обратилась в «Студию Артемия Лебедева» по программе «экспресс-дизайн». По условиям, дизайнеры за 100 тысяч рублей разрабатывают небольшим компаниям логотип и фирменный стиль без обсуждения с заказчиком. Однако владельцам бургерной работа не понравилась, и они решили не использовать этот вариант оформления.

После того, как Лебедев назвал дизайн недооцененным, хозяина бургерной Кирилла Помалейко разыскали журналисты. Бизнесмен сказал, что не ожидал такого плохого оформления от именитой студии. СМИ также устроили логотипу разбор, объясняя, в чем его слабость.

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