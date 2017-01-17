Сравнивший Навального с туалетной бумагой Лебедев окрестил политика доносчиком

Дизайнер Артемий Лебедев, владелец арт-студии имени себя, назвал оппозиционера Алексея Навального мелкопоместным чиновником, который «начинает строчить доносы и использовать админресурс» после критики в свой адрес. Об этом Лебедев написал в Facebook.

По словам дизайнера, после его поста в «Живом журнале» под названием «Заставили быть старостой», в котором он раскритиковал Навального, заявившего о президентских амбициях, и сравнил его с рулоном туалетной бумаги, принадлежащий политику Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) пожаловался на деятельность студии Лебедева в ФАС. В заявлении ФБК утверждалось, что контракт с московской студией, разработавшей логотип для городка Сатка в Челябинской области, заключался без проведения конкурсных процедур. С аналогичной жалобой фонд Навального обратился в антимонопольную службу по поводу логотипа Лебедева для Санкт-Петербурга.

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«Еще из пары мест приходят новости о том, что поступили запросы из ФБК, которые пока не попали в прессу. Все свидетельствует о том, что таких запросов десятки. При этом на сайте fbk.info ни слова об этой общественно полезной деятельности нет», — заметил Лебедев.

Дизайнер предложил оппозиционеру «не мелочиться» и изучить на сайте все 3274 работы, которые студия выполнила за последний 21 год, включая логотипы «Яндекса», дизайн для московского метрополитена и парка Горького, сайт Госдумы и Центрального банка, а также фирменные стили для десятка городов. Лебедев заявил, что ему нечего бояться.

Лебедев основал студию имени себя в 1995 году. Ее не раз обвиняли в плагиате. Дизайнеру также принадлежит один из самых популярных блогов в ЖЖ. Его заявления в блоге неоднократно становились поводами для судов.