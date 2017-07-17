Дизайнер Артемий Лебедев от имени ЖЭКа собрал деньги на ремонт подъезда

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал в Facebook, как ему удалось заставить жителей петербургского дома, где он проживает, сдать деньги на ремонт подъезда. По его словам, соседи не желали «скидываться», и тогда дизайнер пошел на хитрость: он выдал ремонт за инициативу ЖЭКа, после чего соседи согласились внести средства.

«Соседи и в России, и на Украине — это люди, которые никогда не дадут ни одной копейки на улучшение подъезда и будут делать все возможное, чтобы процесс был сорван (или просто не дадут разрешения)», — объяснил Лебедев.

Однако, когда на двери появилось объявление, стилизованное под уведомление ЖЭКа, процесс сдвинулся с мертвой точки. «Ни один сосед на свете не будет против того, что ЖЭК сделает ремонт. Так что мои таджики получили по фирменному жилету (делается за 500 рублей штука) и начали причинять добро», — пишет дизайнер.

В результате, по его характеристике, парадное довольно скоро «из порнографии превратилось в приятное пространство». Рабочие перекрасили стены в нейтральный цвет, заменили почтовые ящики и лампы.

Лебедев — дизайнер, популярный ЖЖ-блогер. С 1995 года владеет дизайн-студией, носящей его имя.