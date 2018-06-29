Артемий Лебедев набросился на обиженного Чичваркина из-за «колхозного» сайта

Дизайнер Артемий Лебедев обвинил бизнесмена Евгения Чичваркина во лжи. Так он отреагировал на интервью коммерсанта, где тот сообщил, что художник его «кинул». Опровержение под заголовком «Чичваркин — ********» (лжец — прим. «Ленты.ру») Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале.

В рассказе о запуске винного магазина в Лондоне Чичваркин заявил: «Потом кинул Тема Лебедев с сайтом, мы сделали абы как, открылись с каким-то. Потом… Ну, взял деньги просто, не сделал. Ну, сейчас же уже можно было не делать для человека, который уехал в Лондон. Попробуй не сделай мне, когда я там был». Его монолог был записан в рамках дискуссионного клуба Business Talk, видеоролик опубликован в YouTube в конце мая.

Лебедев, процитировав Чичваркина, привел свою версию событий. Из нее следует, что заказ от предпринимателя поступил в мае 2011 года, а в августе они договорились, что дизайнер получил задание сделать лишь фронт-энд портала (внешний вид и шаблоны). Бэк-эндом занимались некие британские подрядчики.

После оперативного завершения работы стало известно, что лондонские работники не справились: «Ничего работающего не смог произвести на свет. Большая часть функция бэк-энда просто не была реализована», — написал Лебедев. Московскому бюро пришлось самостоятельно собрать информационный сайт, договоренностей о котором не было.

В конце 2012 года заказчик изменил задание, однако его не устроили предложенные сроки. Спустя несколько месяцев, со слов Лебедева, предприниматель не только решил сделать сайт своими силами, но и потребовал вернуть четверть уплаченной суммы.

Дизайнер заявил, что его сотрудники добросовестно и терпеливо выполняли работу в двойном объеме, однако в благодарность получили месть и подлость. Лебедев напомнил, что Чичваркин опубликовал в одном из СМИ платежку на его офшор и заметил, что публиковать коммерческие документы неэтично.

«Если мы не сделали работу, мы возвращаем деньги. А если сделали — то не возвращаем, потому что мы их заработали», — пояснил Лебедев. В финале художник предостерег других подрядчиков от сотрудничества с Чичваркиным и назвал его актуальный сайт «колхозом».

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