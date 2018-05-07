Артемий Лебедев разгневал публику «тупой сексистской шуточкой»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал изображение девушки с граненым стаканом в руке, чем вызвал неодобрение подписчиков в Facebook, которые разглядели в публикации неуважение к женщинам.

Лебедев написал на своей странице, что рад жить в стране, где «можно безнаказанно отпускать тупые сексистские шуточки». К записи он приложил фотографию с плакатом, на котором изображена полураздетая девушка с граненым стаканом и в пилотке.

На постере также было написано: «Выпила водку — береги пилотку». Судя по всему, автор изображения намекал на женские половые органы, которые имеют такое жаргонное название.

Подписчики дизайнера негативно восприняли сексистскую шутку. Многие пообещали срочно отписаться от Лебедева из-за «пилоточного репертуара». Другие же назвали мужчину «редкостным хамлом». «Интересно, его дочки тоже этому рады?» — вопрошают недовольные комментаторы.

Ранее блогеру уже приходилось отвечать перед судом за посты в социальных сетях. В 2014 году Лебедев писал, что белорусский Брест не должен носить звание города-героя. Кроме того, дизайнер раскритиковал культ Дня Победы, а также установку памятников, которые, по его мнению, «один другого безвкуснее».

Эти посты вызвали негативную реакцию у ветеранов, которые подали на Лебедева в суд. В результате дизайнера обязали заплатить участникам войны более полутора миллионов рублей.

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