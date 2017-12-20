Артемий Лебедев пояснил горному брату за извинения на камеру

Дизайнер и путешественник Артемий Лебедев написал открытое письмо некоему «горному брату», в котором он раскритиковал требования извинений за критику. Текст послания он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ты придумал новую традицию — заставлять людей извиняться за любую критику, за косой взгляд на тебя, за неаккуратное слово про твою сестру... Ты сильный и дерзкий, тебя все боятся. Но поверь — все, кто перед тобой извинились, на самом деле не извинились», — пишет Лебедев.

Он привел аналогию с «буйным алкоголиком, которого боятся все соседи в коммуналке, но никто его не уважает». «Подумай об этом, брат», — увещевает Лебедев.

8 декабря в эфир Comedy Woman вышла сценка о работе эскорт-агентства, в котором одна из участниц шоу сыграла ингушку. Представители республики назвали ролик порочащим ингушских женщин и обратились в Comedy Club Production за разъяснениями. В компании произошедшее назвали сценической ошибкой и принесли извинения. Спустя несколько дней генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин прибыл в постпредство Игушетии в Москве, его извинения перед постпредом сняли на камеру и выложили в сеть. В то же время у стен ТНТ собрались кавказцы, которые требовали от канала объяснений. Спустя еще несколько дней, когда конфликт улегся, канал запустил в эфире ролик с извинением звезд канала.

Позднее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал избыточными извинения со стороны телеканала ТНТ. Руководитель региона в интервью видеоблогеру Беслану Успанову заявил, что счел достаточным разъяснение на сайте Comedy Club Production.

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