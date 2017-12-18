ТНТ перестарался в желании загладить вину перед ингушами

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал избыточными извинения со стороны телеканала ТНТ по поводу шутки об ингушке, работающей в эскорте. Руководитель региона в интервью видеоблогеру Беслану Успанову заявил, что счел достаточным разъяснение на сайте Comedy Club Production, в котором команда, компания-производитель Comedy Woman, признала ошибку.

Евкуров считает, что ролик с извинениями перед ингушским народом, записанный многонациональным составом ТНТ, был лишним. «Нету у нас такой задачи — заставлять публично извиниться. Тем более самим выставлять это в соцсети и пытаться доказать, что мы тут такие крутые, всех заставили извиниться. Нам это не нужно», — пояснил глава республики, отметив, что ему гораздо важнее, что руководство и артисты понимают ошибку.

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Он также прокомментировал споры о том, что обидевшая ингушей шутка — происки осетин, работающих на канале. Евкуров назвал это домыслами.

8 декабря в эфир Comedy Woman вышла сценка о работе эскорт-агентства, в котором одна из участниц шоу сыграла ингушку. Представители республики назвали ролик порочащим ингушских женщин и обратились в Comedy Club Production за разъяснениями. В компании произошедшее назвали сценической ошибкой и принесли извинения. Спустя несколько дней генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин прибыл в постпредство Игушетии в Москве, его извинения перед постпредом сняли на камеру и выложили в сеть. В то же время у стен ТНТ собрались кавказцы, которые требовали от канала объяснений. Спустя еще несколько дней, когда конфликт улегся, канал запустил в эфире ролик с извинением звезд канала.

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