Звезды ТНТ вновь извинились перед кавказцами

Телеканал ТНТ опубликовал ролик, в котором резиденты нескольких проектов Comedy Club Production и актеры телевизионных шоу извинились перед зрителями из Ингушетии за оскорбительную шутку. Видео опубликовано на YouTube.

В создании ролика приняли участие Валентина Рубцова, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Азамат Мусагалиев, Тимур Батрудинов, Наталья Еприкян, Екатерина Скулкина и Гавриил Гордеев. Они рассказали, что команда ТНТ «всегда пропагандирует любовь» и выступает за дружбу народов.

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Конфликт произошел из-за эпизода программы Comedy Woman. Комедиантки разыграли сценку, в которой одна из юмористок играла работницу эскорт-агентства. На протяжении выступления девушки обыграли несколько шуток о национальностях, а в конце стало известно, что эскортница — ингушка.

Постоянное представительство Республики Ингушетия в Москве и столичная ингушская община сочли скетч оскорбительным. После этого руководство ТНТ, а затем и гендиректор телеканала Андрей Левин принесли свои извинения.

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