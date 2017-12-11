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Глава Comedy Club Production пришел к постпреду Ингушетии извиняться за шутку

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Генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин 11 декабря прибыл в постоянное представительство Республики Ингушетия в Москве, чтобы лично извиниться перед постпредом Алиханом Цечоевым за шутку об ингушке, прозвучавшую в Comedy Woman. Об этом сообщается на сайте постпредства.

В сообщении отмечается, что в выпуске шоу от 8 декабря «некорректно отзывались о девушках из Ингушетии», постпредство и ингушская община Москвы сочли шутки об ингушке, работающей в эскорте, за оскорбление и «выразили свое недовольство и возмущение по этому поводу».

Извинение Левина попало на видео, которое появилось на YouTube-канале «Ингушетия Новости», первые видео на котором начали появляться 11 декабря.

«Я, генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин, хочу выразить глубокие извинения в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить, это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность, недоработка на выпуске эфира, мы это признаем», — сказал Левин в ходе встречи.

Гендиректор гарантировал, что значительно усилит контроль за качеством «такого рода вещей» и пообещал, что в компании «очень сильно постараются, чтобы этого не повторилось». «Со своей стороны готов сделать максимум, чтобы для всех комфортно загладить свою ошибку», — заверил Левин. Цечоев поблагодарил его за оперативную реакцию, и напомнил, что «для кавказского народа честь женщины — очень щепетильный вопрос», и доложил, что о ситуации проинформирован глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Сценка, возмутившая ингушское сообщество в Москве, рассказывала об эскорт-агентстве. По сюжету одной из сотрудниц была ингушка, которая говорила с сильным кавказском акцентом. Девушку отчитывали за то, что она повела делегацию, которую ей доверили сопровождать по местам общепита.

«Люди просто хотели пройтись по Красной площади, я не знаю там, эскимо лизнуть», — поучала девушку начальница, которую сыграла Екатерина Скулкина. «Намека на эскимо не было», — отвечала та.

Далее хозяйка заведения схватила ее за руку и вытолкнула вперед, назвала ее ашкенази и поручила девушке новую работу — сопровождать Тимура Родригеса на музыкальной премии. «Фу, латинос», — с неприязнью говорит она. «Тебе русский Майкл Джексон предлагает 900 рублей, а ты нос горбатый воротишь», — возмущается Скулкина.

В финале девушка выходит из себя и ругается на другом языке. «Ты думаешь, я 25 лет в этом бизнесе и не знаю ингушских проклятий, что ли? Сама у меня потом будешь камни жрать по праздникам», — обещает владелица эскорт-агентства в конце.

10 декабря Comedy Club Production извинился за сценку на своем сайте и удалил ее из выпуска.

Предыстория: В Comedy Woman извинились за сценку про ингушку из эскорта
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