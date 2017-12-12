В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт

В сети увидели необычный аспект скандала со скетчем про ингушку из эскорта в передаче Comedy Woman. По одной из версий, национальность героини сценки связана с национальностью руководства программы.

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«Не прошло и пару часов обсуждений, как появились виновные. И кто бы мог подумать, что главными организаторами заговора станут осетины: Давид Цаллаев и Таймураз Бадзиев. Все же знают, что осетины добиваются успеха в Москве только чтобы напакостить мирным ингушам», — написал Заур Фарниев.

Осетино-ингушский конфликт 1992 года привел к многочисленным жертвам с обеих сторон. Его удалось остановить лишь введением федеральных войск, политическое противостояние продолжается до сих пор.

Сценка, возмутившая ингушское сообщество в Москве, рассказывала об эскорт-агентстве. По сюжету, одной из сотрудниц была ингушка, которая говорила с сильным кавказском акцентом. Девушку отчитывали за то, что она повела делегацию, которую ей доверили сопровождать, в гастрономический тур по хинкальным и шашлычным.

Позднее генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин 11 декабря прибыл в постоянное представительство Республики Ингушетия в Москве, чтобы лично извиниться перед постпредом Алиханом Цечоевым.

10 декабря Comedy Club Production извинился за сценку на своем сайте и удалил ее из выпуска.