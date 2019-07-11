Продававшая воду из ванны блогерша сказочно обогатилась в последний раз

Блогерша Бель Делфин (Belle Delphine), прославившаяся благодаря продаже воды из собственной ванны, предложила подписчикам в Instagram приобрести большой контейнер с такой водой за 10 тысяч долларов (630 тысяч рублей). Позднее она сообщила, что лот продан.

«Продаю воду из ванны в самый последний раз... Только на этот раз ее достаточно, чтобы утонуть. Если вы испытываете невероятную жажду, то дальше не ищите, также вы получите видео, где купаюсь в ванне, которую отправляю вам! ПРОДАНО», — подписала она фото.

Подробности покупки девушка не раскрыла.

Ранее пользователь Reddit под ником Watevzzzzzzz разоблачил Делфин, обвинив ее в обмане. По его словам, анализ воды, высланной блогершей, показал, что в ней нет ДНК человека. Он уверен, что девушка не мылась в продаваемой воде и таким образом обманула покупателей. Также юзер предположил, что Делфин не хотела, чтобы подписчики смогли расшифровать ее генотип.

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