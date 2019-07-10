Продававшую воду из ванны блогершу разоблачили

Блогерша Бель Делфин (Belle Delphine) обманула подписчиков, заявив, что продает воду, которой мылась в своей ванне. К такому выводу пришел пользователь Reddit с ником Watevzzzzzzz, разоблачивший девушку.

Юзер представился молекулярным биологом и рассказал, что провел анализ воды из банки, рекламируемой Делфин на своем сайте. В результате он обнаружил, что в ней нет следов ДНК человека.

Пользователь предположил, что таким образом девушка хотела помешать тому, чтобы остальные узнали ее полный генотип. Это можно было бы сделать, если бы она действительно мылась водой из банки. По словам Watevzzzzzzz, каждый покупатель, сохранивший чек, вправе подать на Делфин в суд.

В комментариях к посту пользователь DeathByPigeon поставил утверждение биолога под сомнение. Он сослался на пост Делфин в Instagram, в котором она утверждает, что отправила воду только одному блогеру — Pyrocyincal. В ответ Watevzzzzzzz признался, что воду он достал через знакомых, и с сайта магазина он ее не заказывал.

Делфин выставила воду из своей ванны на продажу в начале июля. Она продается в небольших банках на сайте магазина модели по цене 30 долларов (около двух тысяч рублей).

Ранее блогерша пообещала поклонникам создать аккаунт на PornHub, если ее пост в Instagram наберет миллион лайков. Когда это произошло, девушка действительно завела профиль на порносайте, однако не опубликовала там ничего непристойного.

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