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Блогерше с раком навсегда запретили использовать популярный сайт из-за хамства

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Компания Airbnb запретила блогерше Хайди Лофлин (Heidi Loughlin), рассказывающей о своей борьбе с раком, арендовать любые апартаменты во всем мире после того, как она выругалась в адрес владельца одной из квартир в переписке, сообщает Daily Mail.

Лофлин рассказала, что хотела арендовать квартиру в американском штате Массачусетс. Она внесла 200 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей) в качестве предоплаты, однако за пару недель до поездки хозяин квартиры сообщил, что не сможет принять ее. При этом мужчина не захотел возвращать средства, посоветовав ей обратиться в поддержку Airbnb.

Женщина была рассержена таким ответом, поскольку знала, что по правилам сервиса сумму можно вернуть напрямую, без посредничества Airbnb. Для этого достаточно нажать кнопку на сайте, и деньги были бы возвращены, пояснила Лофлин владельцу жилья.

На это хозяин ответил «нет», после чего клиентка сервиса в порыве ярости отправила ему слово «мудак». По ее словам, связавшись с Airnbnb, ей удалось вернуть внесенные средства, но в ответ компания навсегда запретила ей аренду любых квартир, размещенных на их сайте.

Лофлин подчеркнула в беседе с изданием, что не жалеет о том, что выругалась. «Я полностью согласна с тем решением и не жалею о нем», — сказала она. Поклонники блогерши в Facebook поддержали ее в том, что она не отступила и добилась возврата денег.

В Airbnb подтвердили, что действительно ввели запрет для аккаунта Лофлин после хамства в адрес хозяина жилья. «Мы не приемлем оскорбительные выражения любого рода, у нас имеются стандарты, с которыми должны быть согласны все участники сообщества Airbnb. Поэтому мы удалили данного пользователя с нашей платформы», — говорится в комментарии компании.

У Лофлин диагностировали рак груди в 2015 году, когда она была беременна. В связи с этим женщина отказалась от химиотерапии. Врачи прогнозировали, что блогерша умрет от рака в ближайшие четыре года. Она родила девочку, но через три дня ребенок заразился инфекцией и скончался. В своем блоге она рассказывает о том, как можно полноценно жить со смертельным заболеванием.

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