Блогерша назвала мужчин отбросами и лишилась источника дохода

Стримерша из Бразилии Габриела Каттуззо (Gabriela Cattuzzo) ответила на твит поклонника и потеряла спонсорский контракт с компанией Razer, выпускающей игровые аксессуары. Как сообщает Kotaku, удаление постов и комментарий девушки не изменил решения об отказе от продления сотрудничества.

24-летняя стримерша игр с никнеймом Gabi опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографию верхом на механическом быке. При этом под фото она оставила подпись: «Это я управляю чатом». Один из поклонников написал ей в ответ: «Можешь прокатиться на мне, если хочешь». Каттуззо оказалась не в восторге от шутки, намекающей на половой акт, и ответила: «Всегда найдется долбанутый на голову мачо, говорящий мерзости и сексуализирующий женщин, пока женщина не начнет шутить, да? И именно поэтому мужчины — мусор».

Пользователи посчитали, что Gabi не стоило так категорично отзываться обо всех мужчинах в ответ на один твит. Позднее девушка удалила свои твиты, в то время как ответ юзера остался. Стримерша опубликовала пост, в котором отметила, что неправильно отреагировала на «бездарную шутку» и извинилась за формулировку, но подчеркнула, что «не будет извиняться за то, что защищала себя».

Тем не менее бразильское отделение компании Razer позднее объявило о прекращении дальнейшего сотрудничества со стримершей после истечения текущего спонсорского контракта.

«Подчеркиваем, что мнения наших инфлюенсеров необязательно отражают мнение Razer Brasil. Компания выступает полностью против любой дискриминации — по половой, религиозной или политической принадлежности, а также против нетерпимости и экстремизма», — говорится в тексте заявления. При этом в компании прямо не назвали причину принятого решения.

Каттуззо написала, что пока планирует приостановить деятельность в соцсетях и стримах. По ее словам, ей поступают угрозы в отношении друзей и семьи.

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