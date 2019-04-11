Стримерша случайно показала интимную часть тела и была заблокирована

Платформа Twitch забанила на три дня стримершу c ником BadBunnyTwitch за демонстрацию интимных частей тела. Об этом девушка рассказала в своем Twitter-аккаунте, прикрепив к посту скриншот письма от компании.

«На вас недавно пожаловались за нарушение условий использования и правил сообщества Twitch. В видео с вашим участием и участием вашего друга в Just Chatting (категория видео на Twitch — прим. «Ленты.ру») вы встаете с дивана, и в этот момент обнажаете пах, который ничем не закрыт», — говорится в письме.

Такое решение расстроило стримершу. Она утверждает, что во время съемки на ней было нижнее белье. В своем Twitter она сообщила, что потребовала у сервиса скриншот момента, из-за которого на нее пожаловались. «Я хочу понять, насколько сильно я действительно нарушила правила», — добавила девушка.

Неизвестно, прислал ли Twitch стримерше требуемое ею изображение. Однако один из пользователей опубликовал в комментариях к ее посту скриншот из видео, о котором идет речь. На нем действительно видна часть ее паха.

Стримерша была удивлена, что кто-то из зрителей смог заметить такую маленькую деталь. «Это очень грустно, — пожаловалась подписчикам девушка. — Только один человек увидел момент, за который меня могли забанить. Остальные вообще ничего не заметили. Эти жалующиеся чудаки живут только ради этого».

Зрители канала поддержали девушку и осудили тех, кто пожаловался на нее. «Печально, что некоторые люди тратят свое время лишь на то, чтобы навредить вам, а ведь могли бы сделать или посмотреть что-то, что им нравится. Жду—не дождусь, когда ты снова будешь в эфире!» — написал юзер MalkieriLegend.

Согласно правилам Twitch, стримеры могут быть наказаны за наготу и слишком соблазнительные наряды. Причиной для блокировки может послужить демонстрация нижнего белья, секс-игрушек, женских или мужских интимных частей тела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!