Российский медведь-стример собрал полмиллиона рублей на бассейн

Медведь по кличке Мансур, живущий на аэродроме Орешково в Калужской области, собрал полмиллиона пожертвований со зрителей своего YouTube-стрима. Как сообщается на сайте DonationAlerts, эти средства пойдут на строительство бассейна для животного.

Медведь принимал пожертвования на благоустройство вольера круглосуточно во время прямых эфиров. Камеры установлены на огороженном специально для него лесном участке.

Чаще всего помощь животному оказывали пользователи из России, Белоруссии, США, Франции и Великобритании. Они организовали в соцсетях сообщество фанатов, где часто обсуждают его поведение.

Медведя нашли три года назад на аэродроме Орловка. Местные биологи выяснили, что детеныш уже привык людям и не сможет выжить в дикой природе. Пилоты приютили и выходили его. Сменив несколько мест, зверь поселился в Калужской области при другом аэродроме. Его постоянным воспитателем стал летчик Андрей Иванов.

Около 2,5 лет назад был организован сбор пожертвований для медведя — всего удалось получить около 3,5 миллиона рублей. Все средства пошли на корм и оснащение его вольера.

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