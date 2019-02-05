Парализованный после автокатастрофы селянин стал звездой сети

Сельский житель из Китая Тянь Хайчэн (Tian Haicheng), парализованный после автокатастрофы, приобрел широкую известность в качестве стримера. Как сообщает South China Morning Post, на фоне популярности мужчины к нему вернулась жена.

Хайчэн был рабочим на одной из китайских фабрик, пока не повредил позвоночник во время аварии. У его семьи не хватило денег на операцию, поэтому мужчина остался лежать дома после выписки из реанимации.

Через некоторое время его оставила жена. Сына женщина забрала с собой, а дочь осталась жить с Хайчэном. Чтобы справиться с тяжелой ситуацией, мужчина начал вести видеотрансляции о своей жизни. Его аудитория быстро достигла полумиллиона человек. В роликах он рассказывает о себе и своей жизни с дочерью.

Благодарные поклонники присылают Хайчэну виртуальные подарки, которые можно обменять на настоящие деньги. За месяц он способен заработать до трех тысяч юаней (более 29 тысяч рублей).

После успехов Хайчэна в сети к нему вернулась жена. «Теперь я снова счастлив, ведь моя семья в сборе», — заявил он. Мужчина много работает и надеется, что когда-нибудь медики найдут способ излечить его.

По словам мужчины, до того, как он начал вести трансляции, он потерял смысл в жизни. Но однажды он упал со стула и сильно ударил свою дочь. Как рассказал Хайчэн, в тот момент он понял, что не может принести ей боль, наложив на себя руки.

Ранее стример под ником JesseDStreams уснул во время своей трансляции. Когда он проснулся, то обнаружил, что за ним следили более 1,5 миллиона зрителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!