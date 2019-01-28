Блогер уснул во время трансляции и проснулся знаменитостью

Cтример JesseDStreams уснул во время трансляции на Twitch, а когда проснулся, обнаружил, что его эфир собрал больше 1,5 миллиона просмотров, пишет Game Rant.

Блогер запустил трансляцию в свободном формате, чтобы пообщаться со зрителями в чате, пока он будет есть и смотреть телевизор. Спустя пару часов, когда в чате не наблюдалось никакой активности, JesseDStreams задремал. Он пребывал в таком состоянии еще два часа. Проснувшись, стример узнал, что за ним наблюдают больше 200 человек.

JesseDStreams не только набрал 1,5 миллиона просмотров, но и обрел около 1,5 тысячи подписчиков. Game Rant отмечает, что, хотя засыпание во время стримов противоречит правилам Twitch, блогера-нарушителя пока никак не наказали. Издание обращает внимание на то, что JesseDStreams не только не первый, кто засыпал во время трансляций на Twitch, но и не первый, кто отключился в ходе эфира на прошлой неделе.

Во время стримов геймеров нередко происходят казусы. В декабре 2018 года известный стример MrDeadMoth во время игры в Fortnite побил беременную жену, которая настаивала на том, чтобы он заканчивал игру и шел ужинать. После словесной перепалки он вышел из кадра, затем послышались звуки ударов и крик девушки «Ты ударил меня по лицу». Обеспокоенные зрители обратились в полицию.

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