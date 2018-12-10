Стример избил жену в прямом эфире из-за просьбы выключить Fortnite

tamus / YouTube

Известный стример MrDeadMoth обвиняется в нападении на беременную жену во время трансляции игры в Fortnite. Об этом сообщает Newsweek. Видеозапись инцидента доступна на YouTube.

26-летний Люк Джеймс Мюндэй поссорился с женой во время прямого эфира на платформе Twitch. Австралиец резко отреагировал на просьбу прекратить игру и идти ужинать.

После словесной перепалки MrDeadMoth вышел из кадра. Зрители услышали звуки ударов и детский плач. Девушка крикнула: «Ты ударил меня по лицу». Обеспокоенные зрители обратились в полицию.

Изначально обвинения были предъявлены обоим партнерам. Позднее следователи сняли их с жены Мюндэя. Сейчас мужчина арестован.

Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что женщина серьезно не пострадала. «Она была огорчена и потрясена этим инцидентом», — говорится в заявлении. Подтверждено также, что во время нападения в доме находились две маленькие девочки.

На данный момент страницы MrDeadMoth на Twitch и в Twitter недоступны.

В середине апреля блогер Марти Мартинес (Marty Martinez) устроил прямую трансляцию из терпящего бедствие самолета. В трансляции он предстал перед зрителями в аварийной кислородной маске. После успешной посадки один из пассажиров попал в больницу, несколько человек получили незначительные травмы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!