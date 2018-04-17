Блогер включил прямую трансляцию из терпящего бедствие самолета

Блогер Марти Мартинез (Marty Martinez) устроил прямую трансляцию из самолета, терпящего бедствие в небе над США. Он разместил стрим на своей странице в Facebook.

На кадрах трансляции видно, как он сидит в кресле у окна, на лице у него аварийная кислородная маска. Видео сопровождается подписью «Что-то не так с самолетом! Похоже, мы снижаемся! Аварийная посадка! Рейс авиакомпании Southwest из Нью-Йорка в Даллас».

Во время стрима Мартинез делал записи «Самолет снижается», «Я не знаю, что делать», «Мы готовимся к аварийной посадке», «Окно выбито».

Позднее он написал, что у самолета взорвался двигатель, осколки пробили иллюминатор и убили одного из пассажиров. Стюарды начали бегать по салону и просить пассажиров помочь заткнуть дыру. Самолет резко опустился, повсюду ощущался запах гари.

Телеканал CBS News позднее выяснил, что пассажир, про которого говорил Мартинез, доставлен в больницу в критическом состоянии. Еще семь человек получили незначительные травмы, им медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

На борту самолета находились 143 пассажира и пять членов экипажа.

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