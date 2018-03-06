Сирийский беженец рассказал в прямом эфире об убийстве жены

Полицейские арестовали живущего в Германии сирийца после того, как тот рассказал в прямом эфире Facebook Live подробности убийства собственной жены. Об этом сообщает The Daily Mail.

41-летний отец троих детей Абу Марван заявил подписчикам, что ударил жену ножом в шею четыре или пять раз, потому что та «раздражала» его. Изначально мужчина приехал к ней домой, чтобы помириться после ссоры, однако он набросился на женщину после ее отказа.

В эфире Facebook Марван заявил, что остальные девушки должны воспринимать данную историю как пример того, что может с ними случиться, если они расстроят собственных мужей. Мужчина попросил подписчиков делать репосты ролика, однако администрация соцсети заблокировала видеозапись.

По информации журналистов, сирийца арестовали вскоре после того, как он покинул место происшествия с одним из сыновей. Полицию вызвала несовершеннолетняя дочь Марвана, которая находилась в квартире во время убийства.

В конце февраля во время прямой трансляции в Twitch стримерша под ником Aqua призналась в преднамеренном убийстве собаки. Такое заявление вызвало гнев подписчиков, поэтому девушка больше не появлялась в сети.

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