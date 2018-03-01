Блогер призналась в убийстве собаки и исчезла

Пользователи сети обратили внимание на трансляцию в Twitch, в ходе которой стримерша под ником Aqua призналась в преднамеренном убийстве собаки. Фрагмент стрима выложили в Twitter.

Во время трансляции девушку по имени Симона Скотт спросили о худшем поступке в ее жизни. В ответ та рассказала историю о работе в ветеринарной клинике. «Однажды я специально убила чью-то собаку. Но никто не узнал, потому что, вы же понимаете, я профессионал», — заявила Скотт. Она добавила, что хозяин питомца был «очень плохим человеком».

Собеседник Aqua был шокирован неожиданным ответом блогерши. Он попросил сказать девушку, что она пошутила, однако Скотт лишь подтвердила сказанное.

Трансляция с участием Aqua состоялась 27 февраля, однако с тех пор геймерша не выходила в онлайн. Тем временем в чате ее канала разъяренные пользователи заявили, что будут требовать у администраторов Twitch забанить девушку на платформе.

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