Российского блогера обвинили в развращении малолетних с помощью фаллоимитатора

Активисты «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС) потребовали от Роскомнадзора проверить действия популярного российского блогера и стримера в World of Tanks Константина Ладина, известного в сети под псевдонимом Jove. Об этом сообщается на сайте организации.

Представитель РВС обвинил Ладина в развращении малолетних. По его словам, на выставке «Игромир 2017» блогер отпускал пошлые шутки и демонстрировал зрителям фаллоимитатор. «Я не могу бездействовать, когда эта грязь льется из интернета в нашу жизнь», — возмутился он.

Активисты также заявили, что уличили Ладина в пропаганде наркотиков. Во время игровых трансляций стример якобы употреблял запрещенные вещества, тем самым популяризируя их среди несовершеннолетней аудитории.

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Константин Ладин — игрок в World of Tanks, на YouTube-канал которого подписано более 2,8 миллиона человек.

В середине сентября 2016 года американского блогера Старлита Чжао, известного под ником JinBop, арестовали по подозрению в совращении несовершеннолетних. По словам следователей, молодой человек в течение нескольких месяцев общался с 14-летней поклонницей по Skype, склоняя ее к половому акту, а затем приехал к ней в гости, где и был задержан.